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  4. 15 Haziran 2017 17:34

AK Parti Gençlik Kolları üyesinden MP5'li paylaşım

CHP'lilerin Ankara'da başlattığı Adalet Yürüyüşü sonrasında sosyal medya hesabından MP5 silahıyla fotoğraf paylaşan AK Parti Gençlik Kolları üyesi gözaltına alındı.

AK Parti Gençlik Kolları üyesinden MP5'li paylaşım
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Düzce'de Ak Parti Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Mehmet A., MP5 makineli tabanca ile çektirdiği fotoğrafı, "Vur de vuralım, öl de ölelim. Reis meydanlar boş değil, emrin yeter" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Kentte erkek kuaförü olan Mehmet A., CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması üzerine CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a 'Adalet Yürüyüşü' başlatma kararı almasından sonra MP5 makineli tabanca ile çektirdiği fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında paylaştı. Ak Parti Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Mehmet A.'in, fotoğraf ile birlikte, "Vur de vuralım, öl de ölelim. Reis meydanlar boş değil, emrin yeter" notunu yazması dikkat çekti. Mehmet A., yaklaşık 6 saat sonra bu fotoğrafı sayfasından kaldırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Mehmet A.'in, MP5 makineli tabanca ile çektirdiği fotoğrafı Facebook hesabında paylaşmasıyla ilgili haberin basında yer alması ardından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Mehmet A., soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya teşvik etmek' suçlamasıyla gözaltına alındı.

DHA

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