Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım açıklaması

"Aziz Yıldırım Ali Koç ile canlı yayına çıksın 'Ben hiçbir şey bilmiyorum' diyeceğim" diyen Acun Ilıcalı, iddiaları sözlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, kongrede başkan adayı olan Aziz Yıldırım ile ilgili söylediği sözlere açıklık getirdi.

Ilıcalı, "Aziz Yıldırım, Ali Koç ile canlı yayına çıksın 'Ben hiçbir şey bilmiyorum' diyeceğim" sözleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"TAHRİK VE TEŞVİK ETMEKTİ"

"Her zamanki gibi her laftan başka bir şey çıkarmaya çalışanlar buradan da 'Ben bir şey bilmiyorum' cümlesini almaya çalıştılar. Aslında benim oradaki amacım Sayın Yıldırım'ı canlı yayına çıkarmaktı. Birisine 'Sen bunu yaparsan ben bir şey bilmiyorum' demek onu yapmaya tahrik etmektir. Benim amacım orada Sayın Yıldırım'ı Ali Koç ile teke tek konuşmaya çıkmak için açıkçası tahrik ve teşvik etmekti. Amacımıza ulaştığımız için de çok mutluyuz. İki başkanın buluşması da bence gayet iyi oldu."