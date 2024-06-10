Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Müge Anlı detayı

Kim Milyoner Olmak İster programında, genç yarışmacıya Müge Anlı'nın programına Balıkesir'de kaybolan kuşu Maviş'i bulmak için başvuran 90 yaşındaki Ayşe Teyze hakkında bir soru sorulması dikkat çekti.

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışmada sorulan bir soru sosyal medyada gündem oldu.

MÜGE ANLI'YA BAŞVURDU

'Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Ayşe Teyze'nin kayıp muhabbet kuşu Maviş'i bulma hikayesi ile ilgili bir soru soruldu. Tatil için gittiği Balıkesir'de kuşunu kaybeden 90 yaşındaki Ayşe Teyze, kayıp olan kuşu Maviş'in bulunması için Müge Anlı'ya başvurmuştu.

Ayşe Teyze, yaptığı duygusal çağrıda, "Bulup alan varsa Allah razı olsun onlardan. Ne olur bana geri getirsinler kuşumu. Onsuz hiçbir şey yapamıyorum" demişti. Balıkesir'den yapılan canlı yayınla Ayşe Teyze ve Maviş sonunda buluşturulmuştu. Kuşunu gören Ayşe Teyze'nin sevinci izleyenleri duygulandırmıştı.

DUYGUSAL BİR HİKAYE SORULDU

Güncel konularla ilgili de sorular sorulan Kim Milyoner Olmak İster'de ise bu kez bu duygusal hikayeye dair bir soru soruldu. '30 Ağustos 2023'te Balıkesir Altınoluk'ta kaybolan, Müge Anlı'nın yaklaşık 20 gün sonra bulup 90 yaşındaki sahibi Ayşe Kaygısız'la buluşturduğu Maviş adlı evcil hayvan hangisidir?' diye soruldu.

Şıklarda ise kedi, köpek, muhabbet kuşu ve tavuk yer aldı. Yarışmacı, Ayşe Teyze ve Maviş ile ilgili soruda zorlandı ve çift cevap joker hakkını kullandı. Yarışmacının ilk cevabı 'kedi' oldu. İlk cevabında doğru yanıtı bulamayan yarışmacı, ikinci cevabında 'muhabbet kuşu' dedi. Yarışmacı doğru yanıtı vererek soruyu başarıyla geçti.