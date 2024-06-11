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  4. 3 milyar TL'lik ''paravan'' MASAK'a takıldı: Yüzlerce gözaltı var

3 milyar TL'lik ''paravan'' MASAK'a takıldı: Yüzlerce gözaltı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde kurdukları 45 farklı paravan şirket ile 3 milyar TL'lik para transferi yaptıkları tespit edilen yüzlerce zanlı gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde 45 farklı paravan şirket kuran ve hesaplarında 3 milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik 'Sibergöz-44' operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, söz konusu operasyonlarda 107 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 14 ilde düzenlenen 'Sibergöz-44' operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. 

Bakan Yerlikaya, 107 şüphelinin yakalandığı operasyonlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı Paravan Şirket kuran ve hesaplarında 3 Milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-44” operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı!?

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Siber devriyelerimiz 7/24 görevinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile birlikte, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; İstanbul ve Kocaeli merkezli Ankara, Aydın, Gaziantep, Düzce, İzmir, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon, Ağrı, Balıkesir ve Eskişehir olmak üzere 14 ilde gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-44” operasyonlarında;

İSTANBUL:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarına yönelik İstanbul, Ankara, Aydın, Kocaeli, Gaziantep, Düzce, İzmir, Hatay, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon’da düzenlenen operasyonlarda;

Sosyal medya platformları üzerinden “Forex Yatırım, Yüksek Kazanç” adı altında paylaşımlar yaparak, iletişime geçtikleri vatandaşlara “Radiant Capital, FED, IND Yatırım, Winner Financal” isimli mobil uygulamaları telefonlarına indirtmek suretiyle 10 müşteki şahıstan yaklaşık 5 Milyon TL haksız kazanç sağlayan ve

45 farklı paravan şirket kurarak, hesaplarında 3 Milyar TL para hareketliliği olduğu tespit edilen 96 şüpheli yakalandı.

KOCAELİ:

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; “Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerinin Aklanması” suçlarına yönelik Ağrı, İstanbul, Balıkesir ve Eskişehir’de düzenlenen operasyonlarda;

Bir e-ticaret sitesi üzerinden “Forklift, Çekme Karavan v.b” ilanlar verip, iletişime geçtikleri vatandaşlardan “Ürün Bedeli, Kapora Bedeli” adı altında para talep ederek 12 müşteki şahıstan haksız kazanç sağladığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu: 4 adet ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu."

Etiketler masak paravan paravan şirket gözaltı operasyon
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