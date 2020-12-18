AK Partili 2 isim ''çocuğa cinsel istismar''dan tutuklandı!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, AK Parti ilçe yönetim kurulu üyesi D.A.İ. çocuğa cinsek istsmar, N.B. ise transeksüel arkadaşının ölümüne neden olma iddialarıyla gündeme geldi.

Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre Kemalpaşa'da esnaf olan 70 yaşındaki D.A.İ. imam nikahlı ikinci eşinin kızına cinsel istismarda bulundu. Habere göre şu anda 13 yaşında olan çocuğun uzun süre istismara uğradı. Olay geçen hafta ortaya çıkarken, D.A.İ. hakkında Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. D.A.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

'İNTİHAR ETTİ' DEDİ

AK Parti Kemalpaşa İlçe Yönetim Kurulu'nun bir başka yöneticisi N.B. ise bir ölüm vakası ile gündeme geldi. İddiaya göre N.B. yaklaşık iki ay önce Bayraklı ilçesinde transseksüel arkadaşı ile buluştu. Yine iddiaya göre trans birey tabanca ile kafasından vurularak öldü. Olayın ardından Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde giden N.B. durumu polise anlattı.

N.B'nin polise gitmeden önce WhatsApp mesajlarını sildiği, ifadesinde transseksüel arkadaşını kendisinin öldürmediğini, yanındayken kafasına kurşun sıkarak intihar ettiğini söylediği öğrenildi. Kemalpaşa Emniyeti N.B.'yi olayın yaşandığı yeri göz önüne alarak Bayraklı Polis Merkezi'ne sevk etti. Burada yapılan adli işlemler ve savcılığın soruşturma başlatmasının ardından N.B. çıkarıldığı mahkemece “Ölüme sebebiyet vermek” gerekçesiyle tutuklandı.

N.B'nin Facebook sayfasında tabancasıyla çekildiği fotoğraflarını paylaşmış olması dikkat çekti.

'ÖNCE ÖRTBAS EDİLDİ'

Bu iki iddiayı gündeme taşıyan CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Avukat Ahmet Cemil Balyeli oldu. Balyeli, “Kemalpaşa AK Parti İlçe Yönetimi'nde olan bir şahsın çocuğa cinsel istismarının, diğerinin de trans bireye kendisini vurmasına sebebiyet verecek eylemlerde bulunmasının takipçisi olacağız. Uzun süredir ülkeyi yöneten, yolsuzluk, çıkar, talan düzenini sürdüren iktidar partisi mensuplarının geldiği ahlaki çöküntü düzeyi artık had safhaya gelmiştir. Kim yaparsa yapsın bu tür olayların her zaman karşısında, mağdurların da yanında olacağız” dedi. Balyeli, AK Parti'nin bu olaylar karşısında önce sessiz kaldığını, olayların ifşa olması üzerine iki şahsın disiplin kuruluna sevk edildiğini savundu.

'DİSİPLİNE SEVK EDİLDİLER'

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Bülent Aksakal, konu hakkında dün şu açıklamayı yaptı: “İlçe yönetimimizde yer alan bu iki isim hakkında başlatılan adli soruşturmalar nedeniyle konunun il başkanlığımıza aktarılmasının ardından söz konusu kişilerin il yönetimimiz tarafından tedbirli olarak kesin ihraç talebi ile il disiplin kuruluna sevkine karar verilmiştir. Bu arada ilgili kişilerin istifaları ilçe başkanlığımızca alınarak üyelikleri düşürülmüş ve bu kişilerin partimiz ile ilişiği kalmamıştır.”