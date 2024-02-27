AK Partili adayın adı MİT'in çökerttiği suç örgütünden çıktı

MİT tarafından çökertilen "Türk vatandaşlığı satış" örgütüyle ilgili olarak sanıkların arasında yerel seçimlerde AK Parti'den aday olan bir isim de çıktı.

Kırıkkale’nin Karakeçili Belediye Başkanı adayı AK Partili H.Ö.’in içinde devlet memurlarının da olduğu suç örgütüne açılan davada yargılandığı ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinden Can Bursalı'nın haberine göre MİT 2020’de İstanbul, Ankara, İzmir, Kırşehir ve Kırıkkale Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin, vatandaşlık işlemlerinde sahtecilik yaptığını tespit etti. Şüpheliler fiziki ve teknik takibe alındı. Ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu kişilere Türkiye Cumhuriyeti istisnai vatandaşlık işlemi, oturma ve çalışma izni işlemlerinin usulsüz bir şekilde yapıldığı, rüşvet ve haksız menfaat sağlandığı belirlendi. Hazırlanan iddianamede, grubun liderinin C.A. ve S.T. olduğu belirtildi.

AK Parti’nin Karakeçili Belediye Başkan adayı H.Ö. ve 57 kişi de davanın sanıkları arasında yer aldı. Nüfuz ticareti, suç örgütü kurma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurumlarının araç olarak kullanılması yoluyla dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan H.Ö., 4 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı.



Yargılama sürecinde 25 kişi tutuklandı. H.Ö.’in de 4 ayrı suçtan 29 yıla kadar hapsi isteniyor. H.Ö., 2014’ten 2019’a kadar Karakeçili Belediyesi’ni yönetti. 2019’da da aday olan H.Ö. seçimi Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin adayına 19 oy farkla kaybetti. H.Ö. suçlamalar hakkında “Siyasetçiyiz, vatandaş yardım istediğinde ilgili kurumları arıyoruz. Bunlar normal şeyler” dedi.

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