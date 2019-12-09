AK Partili belediyeden skandal cezaya, skandal savunma

AK Partili Güngören Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, "kendisini görüp ayağa kalkmadı" diye belediyede çalışan bir şoföre "tuvalet önünde oturma" cezası vermişti. Olayın duyulmasının ardından gelen tepkiler büyüyünce İpekçi istifa etmişti.

"Cezalı" şoförun, mesaisi boyunca başkanlık katındaki tuvalet önünde oturup, İpekçi geçtikçe ayağa kalkıp selam vermek zorunda kaldığı iddia edilmişti.

ERDOĞAN ÇOK SERT ÇIKMIŞTI

Konuyla ilgili hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir açıklama yapmış ve "Bulunduğu makamın gücüne kapılarak, vatandaşa tepeden bakan, gönül kıranların bu davada yeri olmaz. Yolsuzluğu, haksızlığı çalıp çırpmayı hiç saymıyorum bile. Bu tür insanların kapımızdan içeri girmesi bile bizim için zûldür. Unutmayın kibir en büyük isyandır. İnsan gönlünü kıranların biz de partideki görevleriyle ilgili kalemini kırarız" açıklamasında bulunmuştu.

"GÜNGÖREN ÖZELİNDE ÇÖZÜLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Erdoğan'ın bu çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği Veysel İpekçi, çektiği video ile kendini savundu. AK Parti'den istifa etmeyeceğini belirten İpekçi, "Güngören içindeki basit bir olayın, başkan yardımcısının aldığı bir kararın bu kadar büyüyeceğini aslında düşünmedim. İlk gün hemen istifamı açıklayarak olayın suhulet içinde Güngören özelinde çözüleceğini düşündüm. Daha sonra olay beni, ailemi, çevremi etkiler biçimde büyütülünce mecburen ve hiç gerek yokken 7 düvele karşı mücadele veren Reis-i Cumhurun gündemine gelince ve ona da yanlış aksettirildiğini düşündüğüm için bu açıklamayı yapma gereği hissettim" dedi.

KENDİNİ NASIL SAVUNDU

AK Partili Güngören Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, sosyal medya hesabından olaya dair bir video yayımladı.

İpekçi, yaptığı paylaşımla kendini, ilginç sözlerle savundu.

Olayın kendisine kurulan bir kumpas olduğunu iddia eden İpekçi, koltuk cezası verdiği personelle aynı gün 45 dakika boyunca çay içtiğini anlatırken, sosyal medyada linç yediğini ve bunu hak etmediğini ifade etti

Belediyede yeni bir ekonomi modelini devreye sokacakken böyle bir "komplo"nun gerçekleştiğini savunan İpekçi, şoförün beklediği yer için ise, "Acil çıkış kapısıdır" dedi. İpekçi, ayrıca, "Gün boyu beklettiğim yalandır" diye de ekledi.

Veysel İpekçi, şunları söyledi:

"İlçede bütün arkadaşlarımız başkanımızı karşılarken, bu şoför personelimiz girerken ve çıkarken ayağa kalkmamıştır. Ben de kendisini sabah çağırttım ve 'Katın bulunduğu yerde bir yere sandalye çekip amirleri geldiğinde ayağa kalkmasını' söyledim. Bunu basına sızdırmasını söylemedim. 8 aydır benim üzerimde tertipler düzenleniyor. Ben amir olarak verdiğim talimatın arkasındayım. Yöntem yanlış olabilir, ama başka mecralara çekildi."

Veysel İpekçi, söz konusu videoyu ise, "Maruz kaldığım tertip ve linç girişiminin, olayın iç yüzünü açıklıyorum #güngörentertibi" notuyla paylaştı.