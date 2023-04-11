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Akdeniz ve Kahramanmaraş'ta büyük deprem

Akdeniz ve Kahramanmaraş'ta büyük deprem
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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde, Kahramanmaraş'ta ise 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 01.35'te Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7.23 kilometre derinliğinde olan depremin Türkiye’ye en yakın kara parçası olan Muğla'ya 240 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Öte yandan Kahramanmaraş'ta da iki deprem kaydedildi. Dulkadiroğlu ilçe merkezli ilk deprem saat 01.45'te 4.0 büyüklüğünde, Pazarcık merkezli ikinci deprem ise saat 02.01'de 3.5 büyüklüğünde meydana geldi.

Hafif şekilde hissedilen depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

Etiketler deprem akdeniz büyük deprem deprem oldu kahramanmaraş
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