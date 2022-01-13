Akılalmaz olay: Üşümesin diye kendisine paltosunu veren adamı soydu

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde evsiz bir adama montunu veren adam hayatının şokunu yaşadı.

25 yaşındaki evsiz Xavier Israel, kaldırımda yatıyordu. Onu o halde gören yaşlı adam Israel'e şefktle yaklaşıp üşümemesi için kendi ceketini çıkarıp üzerine örttü. Evsiz adam aniden ayağıya kalktı ve saldırgan tavırlarla yaşlı adamın üzerine yürüdü.

Xavier Israel, kendisine merhmet gösteren 59 yaşındaki adama saldırarak onu gasbetti. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.