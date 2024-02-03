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Akrabalar birbiriyle çatıştı: Yaralılar var!

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Adana'da akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında sokak ortasında tabanca ve pompalı av tüfeğiyle çatıştı. Olaylarda 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden husumetli oldukları öğrenilen akraba iki grup sokakta karşılaşınca kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve pompalı av tüfeği ile ateş açtı. Çıkan çatışmada A.Ö., M.Ö., A.Ö., M.D. ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi bacaklarından yaralandı.

Adana'da akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında sokak ortasında tabanca ve pompalı av tüfeğiyle çatıştı. Olaylarda 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayı boş kovan ve kartuş ele geçirildi.

Adana'da akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında sokak ortasında tabanca ve pompalı av tüfeğiyle çatıştı. Olaylarda 6 kişi yaralandı.

Olaya karıştığı öne sürülen bir kişi, yaralamada kullandığı düşünülen tabanca ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

DHA

Etiketler adana çatışma akrabalar iki grup yaralı
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