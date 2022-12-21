Amasya'da fabrika yangını

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir kontrplak fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Doğu Mahallesi’ndeki bir kontrplak fabrikasında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu 112 Acil Servis Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, kısa sürede fabrikanın diğer bölümlerine sıçradı. İtfaiye ekiplerince 2 saatte söndürülen yangında, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

DHA