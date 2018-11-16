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  4. 16 Kasım 2018 11:47

Ankara'da dehşet! Karısını öldürüp intihar etti

Başkent’te emekli astsubay, karısını silahla öldürmesinin ardından intihar etti.

Ankara'da dehşet! Karısını öldürüp intihar etti
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Olay, sabah saatlerinde Ankara Yenimahalle ilçesindeki Kardelen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2039. Cadde’de ikamet eden emekli astsubay U.G, oğulları İ.G.’nin de evde olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle eşi S.G ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle gözü dönen U.G, silahını çekerek eşine ateş etmeye başladı. Eşine kurşunlar yağdıran U.G, silahı bu sefer kendine çevirip ateş ederek intihar etti. 

KARDEŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

U.G çiftinin oğullarının ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirlerken, polis ekipleri olayın yaşandığı eve kimsenin girmesine izin vermedi. Acı haberi alan S.G’in kardeşi, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Acılı kadın, tedavi edilmek üzere ambulansa alındı.  Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

emekli astsubay , cinayet , intihar
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