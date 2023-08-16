Ankara'da enişte dehşeti: İki kayınbiraderini öldürdü

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki kardeş, tartıştıkları enişteleri tarafından tabancayla öldürüldü. Cinayet zanlısı enişte karakola giderek teslim oldu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Törekent Mahallesi, Seyirtepe Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. N. ve A. B. kardeşler, aralarında husumet bulunan enişteleri K.K. ile boş bir arazide buluştu. Taraflar arasındaki konuşma bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle K. K, belinden çıkarttığı tabanca ile kayınbiraderlerine art arda ateş açtı. B. kardeşler vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, K.K. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, N. ve A. B.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil zanlısı K.K. ise olaydan bir süre sonra karakola giderek teslim oldu.

Cinayetin işlendiği yere gelen iki kardeşin yakınları, sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA