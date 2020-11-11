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  4. 11 Kasım 2020 20:35

Ankara'da ilkokulun yanındaki fabrikada korkutan yangın

Ankara'nın Siteler Sanayi Bölgesi'nde bir ilkokulun yanında bulunan kereste fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken yanında bulunan ilköğretim okuluna sıçrama tehlikesi devam ediyor.

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Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Çevresindeki evlere de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Önder Mahallesi, Çamlıtepe Caddesi'nde bulunan iki katlı bir kereste fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm fabrikayı sararken olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerin sevk edildi. Yangın çevredeki metruk evlere de sıçrarken, itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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