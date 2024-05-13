Ankara'da korkunç kaza: 3 ölü, 2 yaralı var

Başkent Ankara'da hızlı tren köprüsünün ayağına çarpan bir araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hafif ticari aracın hızlı tren köprüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Polatlı Eskişehir yolu üzeri, Polatlı OSB önünde 07.00sıralarında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, T.T. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek hızlı tren köprüsü ayağına çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan 5 kişi Ankara Büyükşehir Belediyesi Polatlı İtfaiye Ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada H.Y. (70), T.T. (53) ve H.T. (53) olay yerinde hayatını kaybederken E.T. ve Ş.Y. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İHA