Ankaralı TikTok fenomeni öldürüldü

Sosyal medya fenomeni Destina Masal Güler, erkek arkadaşı Halil Mert’le birlikte pompalı tüfekle uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Mert, Kemal Çalık’ın kendilerine ateş açtığını iddia etti. Çalık tutuklandı.

Ankara’da yaşayan sosyal medya fenomeni Destina G., 4 aydır kaportacı Halil M.’le sevgiliydi. Çift 13 Mayıs günü Halil M.’in Mamak’taki evinin bahçesinde otururken, bir otomobilden üzerlerine pompalı av tüfeğiyle 3 el ateş açıldı. Başından ve boynundan vurulan Destina G. hayatını kaybetti, Halil M. ise hafif yaralı olarak kurtuldu.

Halil M. jandarmada verdiği ifadede, “Kemal Ç.’la o gün uyuşturucu sattığı için kavga etmiştik. Kemal beni darp etti, arkadaşı ise sol kolumdan ve belimden bıçakladı. İkisinden de şikâyetçi olmadım. Birkaç saat sonra beyaz renk bir araçtan bize ateş açtılar. Arabadaki kişi Kemal Ç.’tı. Destina fazla yara almasın diye üzerine kapandım ama öldü. Kemal Ç. da kaçtı” dedi.

Jandarmaya teslim olan Kemal Ç., saldırıdan bilgisi olmadığını iddia ederek kendisini şöyle savundu:

“Halil M. ve 4 arkadaşı bana ve arkadaşlarıma saldırdı. Beni bir araca bindirip evlerine götürdüler. Köpeklerini bana doğru kışkırtıp arada kafama yumruk attılar. Destina G. de yanlarındaydı. O vurmadı ama benimle alay etti. Fırsatını bulup yanlarından kaçtım. Köpekleri peşimden koşup bacağımdan ısırdı. Parkta otururken babam aradı. Jandarmanın beni aradığını söyleyince buraya geldim.”