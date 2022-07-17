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  4. Ankara'nın göbeğinde yine mülteci rezaleti: Fotoğraflarını gizlice çeken mülteciyi ifşa etti

Ankara'nın göbeğinde yine mülteci rezaleti: Fotoğraflarını gizlice çeken mülteciyi ifşa etti

Ankara Kızılay’da Afgan bir mülteci bir kadının fotoğraflarını gizlice çekti. Tacize uğrayan kadın mülteciyi sosyal medyada ifşa etti.

Ankara’nın en merkezi noktası olan Kızılay’da Afgan olduğu iddia edilen erkek, bir kadının gizlice fotoğrafını çekti. Tacize uğrayan kadın, Twitter hesabından paylaştığı video ile tacizci Afganı ifşa etti.

Paylaşılan videoda Afgan’ın çektiği fotoğrafları göstermemek istememesi ve Kuran üzerine yemin ettiği anlar yer aldı. Kadın, paylaşımında çevredeki vatandaşlar sayesinde fotoğraflarının çekildiğini öğrendiğini söyledi. Ayrıca, tacize uğrayan kadın Afgan’ın fotoğraflarını çekmek istediğini ama çekemediğini söylediğini iddia etti. Polisin durumla ilgilendiğini belirten kadının paylaşımları şöyle:

Etiketler afgan mülteci taciz
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