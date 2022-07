Annesi ve sevgilisini birlikte yakaladı, dehşet saçtı

Ankara'da annesi ile sevgilisini evlerinde yakalayan bir genç dehşet saçtı.

Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Baraj Mahallesi’nde geçen yıl şubat ayında meydana gelen olayda 19 yaşındaki E.T. , saat 02.00 sıralarında uyandığında annesi B.T.’nin odasından sesler duydu. Anathar deliğinden odaya bakan E.T., annesinin yanında tanımadığı E. Y.’yi görünce tepki gösterdi.

Odadan çıkan E. Y. mutfağa doğru koşarak eline bıçak aldı. E.T., E. Y.’nin elindeki bıçağı alıp, 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Çıkan arbedede elinden yaralanan Toprak’ı ise olay yerine gelen arkadaşı O.K. sakinleştirdi. E. Y., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınıp, tutuklanan E.T. hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıl hapis cezası istemiyle Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İlk duruşmada ifade veren E. Y., E.T. hakkındaki şikayetinden vazgeçerek kendisini O.K.’in bıçakladığını ileri sürdü. Haziran 2021’deki duruşmasında tanık olarak dinlenen E.T.’ın arkadaşı O.K., ‘kasten öldürmeye teşebbüs suçundan’ tutuklandı.

‘ÖLDÜRMEYE YÖNELİK EYLEMİM YOK’

Karar duruşmasında tutuklu sanıklar E.T. ve O.K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Savcı mütalaasında 2 sanığın da ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Son savunmasını yapan E.T., “En baştan beri ne söylüyorsam; yine onu söylüyorum. Kendimi savunmak için yaptım. Öldürmeye dönük eylemim yoktu. Olay sonrası da elimden geleni yaparak, ambulansa haber verdim. Üniversite sınavlarına girdim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” dedi. O.K. ise suçu olmadığını söyleyerek, “Arkadaşımın çağırması üzerine olay yerine gittim. Olay, kendi özel hayatlarıdır. Kimseyi bıçakla yaralamadım, arkadaşımı sakinleştirdim. Ben kimseyi bıçakla yaralamadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘KARARA İTİRAZ ETMEYECEĞİZ’

Mahkeme heyeti, sanıklar E.T. ve O.K.’e, eylemlerinin öldürmeye yönelik olduğu gerekçesiyle ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan iyi hal indirimi uygulayarak, 8 yıl 4’er ay hapis cezası verdi. Mahkemedeki iyi hal ve tutumları nedeniyle sanıklara, indirim uygulandı. Sanıkların tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

E.T.’ın avukatı Yusuf Taşcı, karara itiraz etmeyeceklerini söyleyerek, “E.T. hakkında verilen haksız ve hukuksuz hapis cezasını asla kabul etmemekle birlikte, mevcut infaz hükümleri ve açık cezaevindeki hükümlülerin 2023 yılı temmuz ayını kadar izinli olması nedeniyle istinaf kanun yoluna başvuru hakkımızdan feragat ettik. Müvekkilimin 112 Acil Servis’i aradığı HTS kayıtları ile mağdura ilk yardımda bulunduğu mağdur ve tanık beyanları ile sabitken; adam öldürmeye teşebbüs suçundan ceza verilmesi haksız, hukuksuz ve kanunun açık hükmünün yanlış yorumlanmasından ibarettir” dedi.