  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Annesinin terk ettiği 5 aylık bebek, çocuk evindeki yatağında ölü bulundu

Annesinin terk ettiği 5 aylık bebek, çocuk evindeki yatağında ölü bulundu

Annesinin terk ettiği 5 aylık bebek, çocuk evindeki yatağında ölü bulundu
Güncelleme:

Antalya'da annesi tarafından sokağa terk edilen 5 aylık bebek, kaldığı çocuk evindeki yatağında ölü bulundu.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'ndeki Antalya Valiliği Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde meydana geldi. Görevliler, 5 aylık Arda Deniz D.'yi kurum içerisindeki yatağında hareketsiz halde buldu. Nefes almadığı fark edilen bebek, özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Arda bebek kurtarılamadı. Bebeğin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

'SABAH KONTROLE GÖTÜRÜLÜP GERİ GETİRİLDİ'

Arda Deniz D.'nin, olay günü sabah saatlerinde rutin kontrol amacıyla hastaneye götürüldüğü, yapılan tedavisinin ardından öğle saatlerinde çocuk evine geri getirildiği öğrenildi. Olay sonrası Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk evinde inceleme yaptı. Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

ANNESİ TARAFINDAN SOKAĞA TERK EDİLDİ

5 ay önce annesi tarafından terk edilen Arda bebek önce Kepez Devlet Hastanesi'ne ardından özel bir hastaneye sevk edilmişti. Bronşit ve beslenme bozukluğu nedeniyle 1 ay tedavi gören bebek daha sonra devlet korumasına alınmıştı. 

DHA

text-ad
Etiketler antalya bebek çocuk evi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Burak Özçivit'in ayrılığı sonrası Kuruluş Osman'a bomba transfer! Burak Özçivit'in ayrılığı sonrası Kuruluş Osman'a bomba transfer! Çeşme sahilinde ekipleri alarma geçiren olay! Çeşme sahilinde ekipleri alarma geçiren olay! MHP'ye yakınlığıla bilinen li iş insanı konkordato talebinde bulundu! MHP'ye yakınlığıla bilinen li iş insanı konkordato talebinde bulundu! Victor Osimhen Türkiye'ye geldi; Galatasaraylılar da rakip taraftar da uyumadı! Victor Osimhen Türkiye'ye geldi; Galatasaraylılar da rakip taraftar da uyumadı! Araç sahipleri, koşun depoları fulleyin! Hem benzine hem de motorine çifte zam geliyor! Araç sahipleri, koşun depoları fulleyin! Hem benzine hem de motorine çifte zam geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan grev kararını ''Milli Güvenlik'' gerekçesiyle durdurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan grev kararını ''Milli Güvenlik'' gerekçesiyle durdurdu! Melike Şahin kötü haberi konser sırasında verdi Melike Şahin kötü haberi konser sırasında verdi Kavurucu sıcaklara mola: Çok sayıda ilimizde sağanak yağış bekleniyor! Kavurucu sıcaklara mola: Çok sayıda ilimizde sağanak yağış bekleniyor! Tüm denklemleri altüst eden, en geniş seçim anketi sonuçları açıklandı Tüm denklemleri altüst eden, en geniş seçim anketi sonuçları açıklandı Yaz tatilindeyken eski yaz tatili paylaşımları tartışma yarattı Yaz tatilindeyken eski yaz tatili paylaşımları tartışma yarattı
Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren, 46 yaşında ve 2 çocuk annesi Bengü herkesi şaşırttı! Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren, 46 yaşında ve 2 çocuk annesi Bengü herkesi şaşırttı! Sahte diploma çetesinin asrın felaketi ayrıntısı şoke etti Sahte diploma çetesinin asrın felaketi ayrıntısı şoke etti İki evladımızın şehit düşmesiyle ilgili skandal iddia! İki evladımızın şehit düşmesiyle ilgili skandal iddia! Özel son noktayı koydu: ''Eğer Ekrem İmamoğlu aday olamazsa...'' Özel son noktayı koydu: ''Eğer Ekrem İmamoğlu aday olamazsa...'' Zam'aydın Türkiyem... Ekmeğe yine zam geldi! Zam'aydın Türkiyem... Ekmeğe yine zam geldi! Çinliler yine yaptı yapacağını: 422 bin liraya elektrikli SUV! Çinliler yine yaptı yapacağını: 422 bin liraya elektrikli SUV! Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık binlerce yeni personel alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık binlerce yeni personel alacak! Prof. Dr. Naci Görür'den 8,8 büyüklüğündeki deprem için endişe veren açıklama Prof. Dr. Naci Görür'den 8,8 büyüklüğündeki deprem için endişe veren açıklama ''Victoria Secret için hazırım'' demişti yaz tatili pozları olay oldu ''Victoria Secret için hazırım'' demişti yaz tatili pozları olay oldu Özel'den Erdoğan'ı çok kızdıracak rest: ''Yarım milyar TL'lik usulsüzlüğü tespit ettik'' Özel'den Erdoğan'ı çok kızdıracak rest: ''Yarım milyar TL'lik usulsüzlüğü tespit ettik''