Annesinin terk ettiği 5 aylık bebek, çocuk evindeki yatağında ölü bulundu

Antalya'da annesi tarafından sokağa terk edilen 5 aylık bebek, kaldığı çocuk evindeki yatağında ölü bulundu.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'ndeki Antalya Valiliği Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde meydana geldi. Görevliler, 5 aylık Arda Deniz D.'yi kurum içerisindeki yatağında hareketsiz halde buldu. Nefes almadığı fark edilen bebek, özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Arda bebek kurtarılamadı. Bebeğin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

'SABAH KONTROLE GÖTÜRÜLÜP GERİ GETİRİLDİ'

Arda Deniz D.'nin, olay günü sabah saatlerinde rutin kontrol amacıyla hastaneye götürüldüğü, yapılan tedavisinin ardından öğle saatlerinde çocuk evine geri getirildiği öğrenildi. Olay sonrası Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk evinde inceleme yaptı. Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

ANNESİ TARAFINDAN SOKAĞA TERK EDİLDİ

5 ay önce annesi tarafından terk edilen Arda bebek önce Kepez Devlet Hastanesi'ne ardından özel bir hastaneye sevk edilmişti. Bronşit ve beslenme bozukluğu nedeniyle 1 ay tedavi gören bebek daha sonra devlet korumasına alınmıştı.

DHA