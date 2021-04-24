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Antalya'da feci motosiklet kazası: 2 ölü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan motositletin sürücüsü ile arkadaşı hayatını kaybetti.

Kaza, Korkuteli- Antalya karayolunun Cehennem Deresi mevkiinde meydana geldi. Ş.A. yönetimindeki  motosiklet, sürücüsnün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Ş.A. ile arkasındaki arkadaşı H.S. yaşamını yitirdi.

Ş.A. ve H.S.'nin cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Etiketler antalya korkuteli motosiklet trafik kazası bariyer
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