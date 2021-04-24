Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan motositletin sürücüsü ile arkadaşı hayatını kaybetti.

Kaza, Korkuteli- Antalya karayolunun Cehennem Deresi mevkiinde meydana geldi. Ş.A. yönetimindeki motosiklet, sürücüsnün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Ş.A. ile arkasındaki arkadaşı H.S. yaşamını yitirdi.



Ş.A. ve H.S.'nin cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.