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  4. 05 Haziran 2020 21:15

Antalya'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 2 kişi gözaltına alındı

Antalya'da uyuşturucu madde tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda yakalanan 4 zanlıdan 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 2 kişi gözaltına alındı
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İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda A.S (41), Kızlarpınarı Mahallesi Hacıkadiroğlu Caddesi'nde gözaltına alındı. Şüphelinin, adresine yapılan operasyonda ise İ.K. (46), H.Y. ve R.K. yakalandı.

Zanlılardan H.Y. ve R.K. emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

 

Adliyeye sevk edilen A.S. ile İ.K. ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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