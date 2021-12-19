Arap turistler Türk lirasıyla böyle dalga geçti

Döviz karşısında Cumhuriyet tarihinin en büyük değer kabını yaşayan Türk Lirası'nı "ti"ye alan Arap turistlerin sosyal medyada paylaştığı videoya tepki yağıyor.

Türk Lirası diğer para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam ederken bir Tiktok kullanıcısının döviz bürosunda çektiği görüntülerle sosyal medyada tepki çekti.

Türkiye, Türk Lirası’nın değer kaybetmesi ile her geçen gün yabancı turistleri çekmeye devam ediyor. Dolar 17, Euro 18 ve Sterlin 22 seviyelerinde gezerken, yabancı turistler döviz bürolarından yüzlerce banknotla ayrılıyor. Tiktok’ta Türkiye’deki döviz bürosundan ellerinde Türk lirasıyla ayrıldıkları görüntüleri paylaşan Arap bir turist, sosyal medyada tepki çekti.