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Arazi kavgası kanlı bitti: 2 kardeş hayatını kaybetti

Arazi kavgası kanlı bitti: 2 kardeş hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Harran ilçesi Aydıncık Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

Kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği A.Ö. (26) ile bir süre önce soyadını değiştirdiği belirtilen kardeşi İ.E. (23) yaralandı.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Harran Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan A.Ö. ve kardeşi İ.E. hayatını kaybetti.

 İki kardeşin cansız bedenleri otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Jandarma, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Etiketler şanlıurfa arazi kavgası
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