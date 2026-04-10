Arkadaşı 'oha lan kamera var" dedi ama o durmadı! Pişkin hırsız kameraya aldırış etmeden çaldı

Hatay'da akıllara durgunluk veren hırsızlık! Cep telefonu dükkanına giren iki şüpheliden biri, arkadaşının "Kamera var" uyarısına rağmen 15 bin TL değerindeki telefonu çalıp cebine koydu. Pişkin hırsızların telefonun çalışıp çalışmadığını kontrol ettikleri o anlar güvenlik kamerasına yansırken, camiye giden iş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri 2 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı.

Hatay'da arkadaşının ‘Oha lan harbiden kamera var’ deyişine aldırış etmeyen şahsın, cep telefonu dükkanından 15 bin TL değerindeki telefonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikayeti sonrası 2 şüpheli de kısa sürede yakalandı.

Olay, Dörtyol ilçesi kent merkezinde yaşandı. İlçe merkezinde cep telefonu tamir işletmesi bulunan B.G.’ün camiye gittiğini ve iş yerinin boş olduğunu fark eden 2 kişi içeriye girdi. İş yerinde kutuları kontrol eden şahıs, bir süre sonra arka kısımda bulunan 15 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldı.

Anbean kameraya yansıyan hırsızlıkta şahsın, arkadaşının ‘oha lan harbiden kamera var’ deyişine aldırış etmemesiyse dikkat çekti. Telefonu aldıktan sonra arkadaşının ‘çalışıyor mu’ diyerek telefonun çalışıp çalışmadığını teyit etmesiyse kamera görüntülerinde duyuldu.

İş yeri sahibi B.G.’ün şikayeti sonrası 2 şahıs da kısa sürede yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İş yeri sahibi B.G., hırsızların yakalanması için emek veren polis ekiplerine teşekkür ederek, "Ben camiye gittiğim sıralarda 2 genç kapıyı açmış ve içeri girmiş. İçerideki kutuları kontrol etmişler ve müşteri cihazı olan telefonu cebine koyup gitmişler. Kamera görüntülerine de bu anlar yansımış. Telefonun değeri 15 bin TL değerindeydi. Emniyet ekipleri tarafından yakalandı, polis ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

