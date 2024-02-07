  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Artvin'de çığ! Bir kişi hayatını kaybetti

Artvin'de çığ! Bir kişi hayatını kaybetti

Artvin'de çığ! Bir kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:

Artvin’in Şavşat ilçesinde meydana gelen çığın altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kar nedeniyle yolu kapanan Artvin'in Şavşat ilçesi Karaköy köyünde çalışma yapan İl Özel İdaresi personeli operatörü G.Y.'ın (35) geri dönüş yolunda çığ meydana geldi.
 
İş makinası ve bölgede bulunan kamyonet kar altında kaldı. Kamyonet içerisinde bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken kepçe operatörü kar altında kayboldu.
 
İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Artvin’in Şavşat ilçesinde meydana gelen çığın altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.

Zorlu hava koşullarında yaklaşık iki saat çalışma yürüten ekipler operatörü bulunduğu yerden çıkardı.

112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan G.Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Etiketler artvin şavşat çığ çığ düştü bir kişi öldü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Mehmet Özhaseki'den asrın felaketinin yıldönümünde tepki çeken ifadeler Bakan Mehmet Özhaseki'den asrın felaketinin yıldönümünde tepki çeken ifadeler Avrupa'da yeni virüs alarmı! Hızla yayılıyor: Türkiye sınırına dayandı Avrupa'da yeni virüs alarmı! Hızla yayılıyor: Türkiye sınırına dayandı Tekrar tekrar ertelenmişti; Alper Gezeravcı'nın dönüş saati belli oldu Tekrar tekrar ertelenmişti; Alper Gezeravcı'nın dönüş saati belli oldu Fenerbahçe'de Fred'in dönüş tarihi belli oldu Fenerbahçe'de Fred'in dönüş tarihi belli oldu Kayıt yaptırmadan muayene ettirmek istedi, uyaran doktora saldırdı Kayıt yaptırmadan muayene ettirmek istedi, uyaran doktora saldırdı Memur yeniden zam ve refah payı istedi Memur yeniden zam ve refah payı istedi Kirasını IBAN ile ödeyenler dikkat! Yargıtay'dan emsal karar Kirasını IBAN ile ödeyenler dikkat! Yargıtay'dan emsal karar Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul Adliyesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda yeni gelişme Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul Adliyesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda yeni gelişme Meteoroloji il il uyardı! Yağışlar fena vuracak Meteoroloji il il uyardı! Yağışlar fena vuracak