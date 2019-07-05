Astsubay polisi öldürmüştü... Yasak aşk cinayetinde karar !

Çekmeköy’de polis memurunun hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin tutuklu yargılanan astsubay Aslan S., "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara muhalefet şerhi koyan üye hakim, sanığın beraatine karar verilmesi gerektiğini belirtti.



Çekmeköy’de 3 Eylül 2018 tarihinde polis memuru Süleyman A.’nın hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin astsubay Aslan S.’nin “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.



Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Aslan S. jandarmalar eşliğinde getirildi. Hayatını kaybeden Süleyman A.’nin yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.



‘Haksız tahrik’ indirimiyle 10 yıl hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Aslan S.’yi, önce maktul Süleyman A.’ya yönelik eyleminden dolayı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediğini belirten mahkeme, cezayı 12 yıla düşürdü. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını iyi hal indirimi sayarak 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme, sanığın tutuklunun halinin devamına karar verdi.



Üye hakimden muhalefet şerhi: ‘Beraat verilsin’

Öte yandan üye hakim mahkemenin kararına muhalefet şerhi koydu. Şerh yazısında, astsubay olan sanık Aslan S.’nin, polis olan Süleyman A. tarafından kendisine yönelmiş gerçekleşen ve tekrarı muhakkak olan silahlı haksız bir saldırıyı o andaki hal ve koşullara görevi gereği üzerinde taşıdığı tabanca ile orantılı ve eş zamanlı karşılık verdiği belirtildi. Sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği ve sanığın beraatine karar verilerek tahliye edilmesi gerektiği kaydedildi.



İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ümraniye Cezaevi Tabur Komutanlığı’nda görevli astsubay Aslan S. ile aynı cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Deniz A. arasında duygusal ilişki olduğu anlatılmıştı. Deniz A. ile evli olan Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Süleyman A.’nın ilişkiyi öğrendiği belirtildiği iddianamede, polis memuru Süleyman A.’nın eşi Deniz A.’nın sevgilisi olduğu iddiasıyla astsubay Aslan S.’ye aralarında çıkan tartışma sonrasında silahını çıkararak ateş ettiği vurgulanmıştı.



Aslan S.’nin de tabancasıyla Süleyman A.’ya ateş ettiği belirtilirken, ikilinin ellerinde silah olduğu halde boğuşmaya başladığı, yere düştükleri sırada Aslan S.’nin üzerinde bulunan Süleyman A.’nın sırtına doğru bir iki el ateş ettiği, A.’nın hayatını kaybettiği kaydedilmişti.



İddianamede, sanık Aslan S.’nin “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.