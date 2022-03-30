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Atatürk'e bir saldırı daha! Bu sefer de fotoğraflarını yırttılar

Atatürk'e bir saldırı daha! Bu sefer de fotoğraflarını yırttılar

Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Manisa'da Atatürk fotoğraflarını yırttılar...

Manisa Akhisar’da Hashoca Mahallesi tur yolu üzerinde bulunan Akhisar Belediyesi’ne ait İşçi Servis Bekleme Noktası içerisinde bulunan Atatürk fotoğraflarının yırtıldığı tespit edildi.

Belediye Başkanı Besim Dutlulu, saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dutlulu, tepki gösterdiği açıklamasında "Yaptığınız hainlik" dedi.

Dutlulu, “İşçi ve öğrencilerimiz için yaptığımız Kapalı Servis Duraklarımıza, kendini bilmezler yine saldırdı ve Atatürk fotoğrafları yine yırtıldı. Hangi siyasi partiden olursanız olun, bu yaptığınız düpedüz hainlik. Biz o durağı yine yenileriz ama siz bu kötülükle nasıl yaşayacaksınız?” dedi.

Etiketler Atatürk Mustafa Kemal Atatürk fotoğraf saldırı
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