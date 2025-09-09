AVM'de mağaza müdüründen büyük vurgun!

  1. Anasayfa
İstanbul'da bir AVM'de mağaza müdürü olarak çalışan 28 yaşındaki Ö.A., satış yapılan ürünlerin paralarını kendi hesabına aktardığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin 2.5 milyon lira çaldığı belirlendi.

Başakşehir'de bir AVM içerisinde mağazası bulunan M.A., iş yerinde satışı yapılan ürünlerin parasının şirket hesabı yerine başka bir hesaba aktarıldığı şikayetiyle polise başvurdu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada mağaza müdürü Ö.A.'nın geçtiğimiz Nisan ayından bu yana mağazada satılan ürünlerin parasını kendi hesabına aktardığını tespit etti. Gözaltına alınan Ö.A. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelinin 2 milyon 500 bin lira parayı hesabına geçirerek çaldığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

DHA

