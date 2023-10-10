Aydın'da deprem! İzmir ve Manisa da sallandı

Aydın Kuşadası'nda 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve Manisa'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın Kuşadası'nda 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İzmir ve Manisa'dan da hissedildi.

Saat 01.57'de meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.