Aynı aileden 2'si çocuk 3 kişinin ölümü sonrasında İstanbul'un ünlü midye kokoreççisi mühürlendi

Almanya'dan İstanbul'a gelen ve Ortaköy’de bir restoranda midye yedikleri belirtilen ailede gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 çocuk dün yaşamını yitirmişti. İlgili restoran gece yarısı mühürlenirken, 2 minik çocuğun ardından annelerinin de hayatını kaybettiği açıklandı. Bakan Tunç, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen ve Beşiktaş Ortaköy'deki restoranda yemek yiyen S.B. ve Ç.B. çifti ile çocukları 6 yaşındaki K.B. ile 3 yaşındaki M.B., Fatih'te kaldıkları otelde gece saatlerinde rahatsızlandı.

Fenalaşan aile bireyleri mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çocuklar K.B. ve M.B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Baba S.B.entübe edilirken anne Ç.B.'nin tedavisi de yoğun bakım servisinde sürüyordu.

Ancak kötü haber bu sabah geldi ve anne Ç.B.'nin de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

Baba S.B.’nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Beşiktaş Ortaköy’de yer alan bir seyyar satıcıdan midye ve restorandan yemek yedikleri öğrenilen ailenin zehirlenmelerinin nedeninin öğrenilmesi için hem otelde hem de ailenin gıda tükettiği yerlerde polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Beşiktaş Belediyesi, restoranın mühürlendiğini belirterek, ailenin yemek için gittikleri restoran bu akşam saatlerinde Beşiktaş İlçe Tarım Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ilgili birimleri tarafından Ortaköy Zabıta Amirliğince belediyenin ilgili birimleri tarafından kamu sağlığı ve can güvenliğini korumaya yönelik olarak süresiz mühürlendi. Olayın gerçekleşmesine sebep olduğu düşünülen iş yerinden, İlçe Tarım Müdürlüğü'nce numuneler alındığı, hijyen şartlarının değerlendirilmesi ve olayın aydınlatılması için gerekli incelemelerin başlatıldığı yönünde yazılı bir açıklama yaptı. Beşiktaş Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Yürütülen adli ve idari süreçleri dikkatle takip etmeye devam edecek; kamu sağlığının korunması için gerekli tüm tedbirleri eksiksiz uygulayacaktır" ifadelerine yer verdi.

BAKAN TUNÇ: 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTIR

Diğer yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da bir otelde konaklayan 4 kişilik ailenin rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından 2 çocuk ve annenin vefat ettiği, babanın tedavisinin halen sürdüğü olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı. Tunç, "Soruşturma kapsamında, ailenin yemek yediği öğrenilen yerlerden gerekli numunelerin toplanmış, bu yerlerde görevli ve sorumlu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Olay yeri inceleme ekiplerince elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş olup, vefat eden 2 çocuk ve annenin kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumunca incelemeler devam etmektedir.

Üzücü olayda vefat eden 2 evladımız ve annelerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Tedavisi süren babaya acil şifalar diliyorum." dedi.

ANNENİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDA

OIayda 2 çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından hastanede tadavisi sürerken ölen anne Ç.B.'nin cenazesi de Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

