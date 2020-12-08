Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürmüştü! Yan yana defnedildiler

Olay, önceki gün öğle saatlerinde merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Polis merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, Gülçin K. ile kızları Cansu ve Burçin A.'ı tabancayla vurulmuş, yerde yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gülçin K. ile kızı Cansu A.'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Burçin A. da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI VURULARAK YAKALANDI

Eski eşi ve kızlarını öldürdükten sonra aracına binip kaçtığı belirlenen Raci A., Gölbaşı semtinde tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aracından indikten sonra suç aleti silahı başına dayayarak yürüyen A. için çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Polisin tüm çabasına karşın teslim olmayan Raci A., Özel Harekat polislerince sağ el ve karın boşluğundan vurularak yakalandı. Raci A., Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ANNE VE KIZLARI YAN YANA DEFNEDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Gülçin K. ile kızları Cansu ve Burçin A.'ın cenazeleri, dün öğle saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Cenazeler aynı cenaze aracıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü'ne götürüldü. Saldırı sırasında evde olmayan Ferdi A. (14) ile Emre Can A. (16) gasilhaneye götürülürken anneleri ve ablalarının cenazelerini taşıdı. Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü'nde yıkanarak hazırlanan cenazeler için ailenin cezaevinde olduğu öğrenilen oğulları Anıl'ın gelmesi beklendi. Anıl'ın cenazeye katılması için işlemlerin gecikmesi üzerine defin işlemleri ertelendi.



ANNE VE KIZKARDEŞLERİNİN YÜZÜNE SON KEZ BAKTI

Bugün cezaevi aracı ile defin işlemlerinin yapıldığı Mezarlık Müdürlüğü'ne getirilen Anıl A., girdiği gasilhanede, gözyaşları içerisinde anne ve kız kardeşlerinin yüzüne son kez baktı. Anıl A., anne ve kız kardeşlerinin cenaze namazına bir eli güvenlik görevlisine kelepçeli olarak katıldı.

Gülçin K. ve kızları, Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda yan yana açılan mezarlara defnedildi. Kazılan toprağın donması nedeniyle mezarlara iş makineleri ile toprak atıldı. Güçlükle ayakta durabilen Anıl A. da anne ve kız kardeşlerinin mezarlarına toprak attı.

Defin işlemlerinin ardından mezarlıkta kardeşleri ve yakınları ile birlikte taziyeleri kabul eden Anıl A., cenazenin ardından cezaevine götürüldü.