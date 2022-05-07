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Babadağ'dan paraşütle atlayan pilot ölümden döndü

Babadağ'dan paraşütle atlayan pilot ölümden döndü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayış yapan Rus pilot Sergey Zorin (47), kayalıklara düşüp, yaralandı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1200 metre yükseklikteki pistinden dün yamaç paraşütüyle atlayan Rus pilot Sergey Zorin, bir süre sonra kayalıklara düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle güçlükle ulaşan ekipler, Zorin'i sedyeyle ambulansa taşıdı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rus pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

DHA

Etiketler fethiye babadağ paraşüt
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