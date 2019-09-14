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  4. 14 Eylül 2019 13:01

Babasıyla aynı gün, aynı yaşta şehit düştü

Mardin'de 7 Eylül günü Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın şehit olduğu saldırıda yaralanan 37 yaşındaki güvenlik korucusu Abdullatif Ekmen de kurtarılamadı. Şehit güvenlik korucusu Ekmen’in babası Mehmet Ekmen’in de tam 26 yıl önce, 37 yaşında PKK’lı teröristler tarafından şehit edildiği öğrenildi.

Babasıyla aynı gün, aynı yaşta şehit düştü
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Mardin’in Ömeryan kırsalında 7 Eylül günü PKK’ya yönelik sürdürülen operasyonda teröristlerin açtığı ateşte, Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit oldu, güvenlik korucusu Abdullatif Ekmen ise yaralandı. Yaralı Ekmen, Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik korucusu Abdullatif Ekmen, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. 

13 EYLÜL 1993

Abdullatif Ekmen’in babasıyla aynı yaşta ve tarihte şehit olduğu ortaya çıktı. Ekmen’in kendisi gibi güvenlik korucusu olan babası Mehmet Ekmen’in, 13 Eylül 1993 tarihinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olduğu belirtildi.

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