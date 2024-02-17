Bağ evinde vahşet! Cansız bedenleri böyle bulu ndu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, T.A. ile A.Ç. kaldıkları bağ evinde ölü bulundu.

İkilinin piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu belirtildi. Kavaklıtepe köyü Kocaahırlı mevkindeki bağ evinde kalan T.A. ve A.Ç., yakınları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Yakınları durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede T.A. ve A.Ç.'nin hayatlarını kaybettikleri belirlendi. İkilinin piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından iki kişinin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

DHA