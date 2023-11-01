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Bahçesine giren kişiyi tabancayla öldürdü

Bahçesine giren kişiyi tabancayla öldürdü
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, evinin bahçesine giren kişiyi tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Paşalar Sekisi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. (28), evinin bahçesinden ses geldiğini duydu. Aşağı inen M.K., bahçesinde bulunan M.C.K.'nin (19) kaçması üzerine arkasından koştu. M.K., bir süre sonra yakaladığı M.C.K. ile tartışmaya başladı. M.C.K., üzerindeki bıçakla M.K.'ye saldırdı. M.K. de belinde taşıdığı tabancayla M.C.K.'nin bacağına ateş etti ve kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, M.C.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. M.C.K.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan M.K., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler mersin tarsus
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