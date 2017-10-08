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  4. 08 Ekim 2017 11:14

Bakan Kaya açıklayıp söz verdi !

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, erken yaşta evlilikleri bitireceklerine dair söz verdi.

Bakan Kaya açıklayıp söz verdi !
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma  Betül Sayan Kaya, Türkiye'de erken yaşta evlilikleri sona erdirmeleri gerektiğini  belirterek, "Önce Türkiye ortalamasını düşüreceğiz sonra sıfırlayacağız. Bu  eğitimle olacak." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken Erken Yaşta ve Zorla  Evliliklerle Mücadele Ulusal Eylem Planı ve Strateji Belgesi'ni tamamladıklarını  anımsattı.

Erken yaşta evliliklerin önüne geçebilmek için çalışmaların devam  ettiğine işaret eden Kaya, özellikle bu evliliklerin yoğun görüldüğü 8 ilde pilot   uygulamaya geçildiğini bildirdi.

Kaya, Ağrı'ya ağustos ayında bir ziyarette bulunduğunu, burada erken  yaşta evliliklerin yüksek olduğunu görünce pilot il olarak ele aldıklarını  anımsattı. Kaya, bütün il müdürlüklerini, bakanlığın paydaş olabileceği kurumları  çağırarak, bir toplantı yaptıklarını, Ağrı'nın özelinde çalışmaya başladıklarını  anlattı.

Daha sonra pilot olarak 8 ile bunun yayıldığını aktaran Kaya,  valiliklerde, Milli Eğitim Bakanlığı, Dinayet İşleri Başkanlığı ve diğer  paydaşlarla çalışmalara başladıklarını belirtti.

Önce Türkiye ortalamasını düşüreceklerini, sonra sıfırlayacaklarını  vurgulayan Kaya, "Türkiye'de erken yaşta evlilikleri bitirmemiz lazım. Bu  eğitimle olacak. Ağrı'da kız çocuklarını okula yazdırıyorlar ama devam  etmiyorlar. O devamın sağlanması lazım. Eğitim desteği veriyoruz, desteklerde  devam takibi önemli. Bunu yapacağız." dedi.

AA

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