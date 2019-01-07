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  4. 07 Ocak 2019 15:35

Bakırköy'de korkutan villa yangını

Bakırköy'de bir villanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Villanın bitişiğinde anaokulu olması korku yarattı.

Bakırköy'de korkutan villa yangını
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Yangın, Bakırköy Ataköy Mahallesi 5. sokakta bulunan bir villanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.  Yangının çıktığı villanın bitişiğinde anaokulunun olması paniğe neden oldu  İtfaiye ekipleri, dumanların çıktığı noktaya ulaşmak için motorlu testere ve çekiç kullanarak çatının bir bölümünü söktü. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangında ölen yada yaralanan olmazken villada hasar meydana geldi.







DHA

bakırköy , villa , yangın
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