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  4. 14 Ekim 2018 14:26

Balkonda jakuzi keyfi ölümle bitti

Alanya'da evinin balkonundaki jakuzide duş alan 69 yaşındaki Norveçli turist, duştan sonra ayağının kayması sonucu beton zemine çarparak hayatını kaybetti.

Balkonda jakuzi keyfi ölümle bitti
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Antalya’nın Alanya ilçesinde denize girdikten sonra evinin balkonundaki jakuzide duş alan 69 yaşındaki Norveçli turist, duş sonrası ayağının kayması sonucu balkondaki beton zemine çarparak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ile birlikte akşam saatlerinde denize giren Norveçli turist Else Borgny Ormstad Mansas (69), eve döndükten bir müddet sonra balkondaki jakuzide duş almaya başladı. Duş sonrası jakuziden çıkan Mansas, ayağının kayması ile dengesini kaybedip balkondaki beton zemine düştü. Başından yaralanan Mansas’ın düştüğünü fark eden eşi ve yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından eve gelen sağlık ekipleri, Mansas’ın öldüğünü tespit etti. Yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İHA

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