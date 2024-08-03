  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Barışma buluşmasında kan döküldü: 1 ölü, 6 yaralı

Barışma buluşmasında kan döküldü: 1 ölü, 6 yaralı

Barışma buluşmasında kan döküldü: 1 ölü, 6 yaralı
Güncelleme:

Sakarya'nın Hendek ilçesinde barışmak için bir araya gelen husumetli akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hendek ilçesine bağlı Hamitli Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında yaklaşık 6 yıldır hayvan otlatma ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akrabalar, barışmak amacıyla bir araya getirildi. Taraflar arasında geçmişe dayalı konular nedeniyle yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan, sopa ve bıçak kullanılan kavgada M.A. (33), H.A. (37), S.A. (45), A.A. (43), A.A. (40), R.A. (27) ile E.A. (40) isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bıçak darbesi alan M.A., tedaviye alındığı Hendek Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen S.A. ile E.A.’nın ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili 10 kişiyi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Etiketler sakarya hendek barışma buluşması kavga
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Orta Doğu'daki gerilim piyasaları altüst etti: Her şey düştü Orta Doğu'daki gerilim piyasaları altüst etti: Her şey düştü İngiltere alev alev: Protestolar ülke geneline yayılıyor İngiltere alev alev: Protestolar ülke geneline yayılıyor Öğrenciler rotayı yurt dışına çevirdi: Türkiye'den daha ucuz Öğrenciler rotayı yurt dışına çevirdi: Türkiye'den daha ucuz Sokak ortasında babasını öldürdü Sokak ortasında babasını öldürdü Yeşil altın hasadı başladı: Kilosu 62 TL Yeşil altın hasadı başladı: Kilosu 62 TL Ankara'da tarihi takas operasyonu: Dizilere konu olan hikaye gerçek oldu Ankara'da tarihi takas operasyonu: Dizilere konu olan hikaye gerçek oldu ''Abdulhamid Han'' yeni görev yerine ulaştı ''Abdulhamid Han'' yeni görev yerine ulaştı 3 kadına ''yan masa'' tacizi: Şampanyayı kabul etmeyince başlarına gelmeyen kalmadı 3 kadına ''yan masa'' tacizi: Şampanyayı kabul etmeyince başlarına gelmeyen kalmadı Instagram yasağı sonrası AK Parti'ye kötü haber Instagram yasağı sonrası AK Parti'ye kötü haber Bursa'da korkutan deprem Bursa'da korkutan deprem
İstanbulluların gözde tatil yeri tıklım tıklım: Nüfus 33 binden 350 bine çıktı İstanbulluların gözde tatil yeri tıklım tıklım: Nüfus 33 binden 350 bine çıktı Akaryakıtta tabela değişiyor: 1 lira 73 kuruş indirim yolda Akaryakıtta tabela değişiyor: 1 lira 73 kuruş indirim yolda Meteoroloji kötü haberi verdi: Bunaltan sıcaklar geri dönüyor Meteoroloji kötü haberi verdi: Bunaltan sıcaklar geri dönüyor Ehliyet sınavı sil baştan: Süre uzadı, park manevrası değişti Ehliyet sınavı sil baştan: Süre uzadı, park manevrası değişti Gereği yapıldı: Meyhanede 3 kadına kabusu yaşatanlar yakalandı Gereği yapıldı: Meyhanede 3 kadına kabusu yaşatanlar yakalandı Mahfi Eğilmez'den ''facia'' uyarısı: ''Türkiye buna katlanamaz'' deyip formülü verdi Mahfi Eğilmez'den ''facia'' uyarısı: ''Türkiye buna katlanamaz'' deyip formülü verdi Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den büyük başarı: Finale yükseldi Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den büyük başarı: Finale yükseldi Tartıştığı kardeşine acımadı: Sokak ortasında silahla vurdu Tartıştığı kardeşine acımadı: Sokak ortasında silahla vurdu Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Ücretsiz olarak tek tıkla öğrenin Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Ücretsiz olarak tek tıkla öğrenin 83'lük delikanlı Karadeniz açıklarında gözden kayboluyor; onu gören telefona sarılıyor 83'lük delikanlı Karadeniz açıklarında gözden kayboluyor; onu gören telefona sarılıyor