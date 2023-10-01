Başkent'teki saldırı girişiminde, hainlerin aracından çıkanlar say say bitmedi

TBMM'nin yeni yasama dönemi açılış gününde Başkent Ankara'da düzenlenen hain terör saldırısı girişiminin arkasından eli kanlı bölücü terör örgütü PKK çıkarken, İçişleri Bakanlığı olay yerinde 9,7 kilogram RDX içeren C-4 patlayıcı madde, 3 el bombası, 1 adet roketatar, 2 tabanca, 2 uzun namlulu silah ele geçirildiğini duyurdu.

Başkent Ankara'da İçişleri Bakanlığı binası önünde saat 09.30 sıralarında yaşanan bombalı saldırıda iki teröristten biri kendini patlattı diğeri ise etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK terör örgütü üyesi olduğunun belirlendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da Atatürk Bulvarı girişinde gerçekleşen terör saldırısı girişimi hakkında bir açıklama yaparak teröristlerden birinin BTÖ (PKK) üyesi olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık olay yerinde 9,7 kilogram RDX içeren C-4 patlayıcı madde, 3 el bombası, 1 adet roketatar, 2 tabanca, 2 uzun namlulu silah ele geçirildiği belirtti.

Öte yandan bombalı terör saldırısının yaşandığı İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne Türk bayrağı asıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

01.10.2023 tarihinde saat 09.26’da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı girişine araçla gelen (2) terörist tarafından saldırı girişiminde bulunulmuştur. Girişim, kahraman polislerimiz tarafından engellenmiştir.



Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist, güvenlik güçlerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde etkisiz hale getirilmiştir.



Yapılan çalışmalarda, teröristlerden birinin kimliği belirlenmiş; BTÖ (PKK) üyesi olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir.



Olayda yaralanan iki kahraman polis memurumuzun tedavileri devam etmektedir.



Saldırı girişiminde kullanılan araçla ilgili yapılan araştırmada:



Kayseri’nin Develi ilçesindeki özel bir işyerinde Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak görev yapan Mikail BOZLAĞAN adlı vatandaşımız, bu teröristlerce katledilerek aracı gasp edilmiştir.



Saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan incelemelerde:

• (9.700 gr.) RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde,

• (3) adet el bombası

• (1) adet roketatar

• (1) adet Glock marka susturucu takılı tabanca

• (1) adet Blow marka tabanca

• (1) adet M-4 marka Karabina uzun namlulu silah,

• (1) adet AK-47 marka uzun namlulu silah ele geçirilmiştir.



Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir.



Teröristlerce katledilen Mikail Bozlağan’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileriz.



Terör girişimi eyleminde yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyoruz.



Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Terörist kendini böyle patlattı

Ankara’da 2 teröristin İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına yönelik yaptığı bombalı saldırıya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.

Görüntülerde teröristlerin hafif ticari araç ile yanaştığı ve polislere ateş ettiği görüldü.

Ateş ederek polislerin üstüne koşan bir terörist, sonra üstündeki bombayı patlattı.

Diğer teröristin ise elindeki silah ile ateş ettiği görüldü. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA