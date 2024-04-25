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Başkomiser babasının silahıyla ağabeyini öldürdü

Başkomiser babasının silahıyla ağabeyini öldürdü
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde R.S.T. (21), tartıştığı 16 yaşındaki kız kardeşi tarafından, emniyet amiri olan babasının beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü.

Olay, 21 Nisan'da saat 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Kızılcaoba Mahallesi’nde meydana geldi. E.T.T. ve ağabeyi R.S.T. arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.T.T., Ekinözü İlçe Emniyet Amiri olan babası Başkomiser B.T.'nin beylik tabancasıyla ağabeyinin başına ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan R.S.T., ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülürken, E.T.T., polis tarafından gözaltına alındı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan T., doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah karşı hayatını kaybetti.

R.S.T.'nin cenazesi, otopsinin ardından Gariplik Camii’nde toprağa verilirken, kardeşi E.T.T. ise emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. 

DHA

Etiketler kahramanmaraş beylik tabancası başkomiser
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