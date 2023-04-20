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Batman'da mezarlık ziyaretinde kavga; 10 yaralı

Batman'da mezarlık ziyaretinde kavga; 10 yaralı
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Batman'ın Beşiri ilçesindeki mezarlık ziyaretinde iki grup arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.Olay, akşam saatlerinde ilçeye...

Olay, akşam saatlerinde ilçeye Örmegözü köyünde bulunan Zilan Türbesi’ndeki mezarlıkta meydana geldi. Mezarlığa ziyarete gelen iki grup arasında henüz sebebi belirlenemeyen tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir jandarma personeli de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, bazı kişiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. 

 

 

 

Etiketler batman mezarlık ziyaret kavga
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