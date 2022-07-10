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Bayram eğlencesi ölümle bitti! Lunaparkta korkunç ölüm

Bayram eğlencesi ölümle bitti! Lunaparkta korkunç ölüm

Malatya'da yaşanan korkunç olayda, bayramda arkadaşlarıyla lunaparka giden bir kişi gondolda güvenlik kemeri açılınca metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Malatya'daki Orduzu Pınarbaşı mesire alanındaki lunaparka giden A.K. ile arkadaşları, gondola bindi. Gondol hareket ettikten kısa süre sonra A.K.’nın taktığı güvenlik kemeri açıldı. A.K., gondoldan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan A.K., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Etiketler gondol lunapark ölüm kaza
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