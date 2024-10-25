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Bekçi engelli kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı

Bekçi engelli kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde yüzde 25 zihinsel engelli kız çocuğuna 2 sene önce tecavüz ettiği ve para karşılığı onu başkalarıyla cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen bekçi tutuklandı.

Adana'da yüzde 25 zihinsel engelli ve o zaman 14 yaşında olun kız çocuğu C.İ.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bekçiler ilk kez hakim karşısına çıktı. Ceyhan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dosyada tanıklar ve sanıklar dinlendikten sonra, mahkeme heyeti, sanık M.D.'nin kaçma şüphesini göz önünde bulundurarak tutuklanmasına karar verdi.

3 bekçinin yargılandığı dosyanın iddianamesi geçtiğimiz temmuz ayında kabul edilmişti. 2 yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıkan bekçiler hakkında, eski mesai arkadaşları tanıklık etti. Bekçilerin mahkemede verdiği ifadeler, M.D. hakkındaki cinsel istismarı iddialarını doğruladı.

Mahkeme başkanı her ayrıntıyı tek tek inceledi

Avukat Merve Şahin, duruşma sonrası açıklamalarda bulundu. Şahin, "Bir bekçiye tutuklama kararı verildi. Saat 13.00'de başlayan duruşma 20.00'ye kadar sürdü. Mahkeme başkanı her ayrıntıyı tek tek inceledi. Tanık sayısı da fazla olduğu için uzun sürdü. 6-7 civarında tanık bekçi vardı. Tanıklar, sanık bekçinin istismarına yönelik şikayetleri vatandaşlardan duyduklarını anlattılar. Sadece bir kişi hiçbir şey bilmediğini söyledi" dedi.

“Dosya delil bakımından M.D.'yi işaret ediyordu”

Tanıkları dinleyip, sanıkların savunmasını alan mahkemenin bir bekçinin tutuklanmasına karar verdiğini kaydeden avukat Şahin, "Karar için aralık ayında yapılacak duruşmayı bekleyeceğiz. Tutuklamayı bekliyorduk. Dosya delil bakımından M.D.'yi işaret ediyordu. Mahkeme tutuklamaya gerekçe olarak kaçma ihtimalini göz önünde bulundurdu" diye konuştu.

Davanın karar duruşması Aralık ayında görülecek.

İHA

Etiketler bekçi cinsel istismar zihinsel engelli kız çocuğu kız çocuğu
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