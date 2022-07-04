Belediyeden paspasla köpekbalığı kovma görüntülerine ilişkin açıklama: Denize girerken yanınıza...

Marmaris'te köpekbalığı olduğu öne sürülen bir balığın Akdeniz Zarganası olduğu tespit edildi.

ABC'nin haberine göre Türkiye'nin tatil bölgeleri arasında yer alan Muğla Marmaris'te görülen köpekbalığı olduğu zannedilen balığı uzaklaştırmak için vatandaşlardan biri elindeki uzun paspası balığa doğru uzattıktan sonra kafasına vurdu.

Balık da kafasına aldığı darbelerin ardından hızlıca denizin derinliklerine doğru kaçtı.

BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA

Marmaris Belediyesi konuya ilişkin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada balığın köpekbalığı değil zargana olduğunu duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Halk plajında görülen ve köpekbalığı zannedilen balığın Akdeniz Zarganası olduğu anlaşılmıştır. Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır. Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur" ifadeleri kullanıldı.