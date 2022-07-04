  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Belediyeden paspasla köpekbalığı kovma görüntülerine ilişkin açıklama: Denize girerken yanınıza...

Belediyeden paspasla köpekbalığı kovma görüntülerine ilişkin açıklama: Denize girerken yanınıza...

Belediyeden paspasla köpekbalığı kovma görüntülerine ilişkin açıklama: Denize girerken yanınıza...

Marmaris'te köpekbalığı olduğu öne sürülen bir balığın Akdeniz Zarganası olduğu tespit edildi.

ABC'nin haberine göre Türkiye'nin tatil bölgeleri arasında yer alan Muğla Marmaris'te görülen köpekbalığı olduğu zannedilen balığı uzaklaştırmak için vatandaşlardan biri elindeki uzun paspası balığa doğru uzattıktan sonra kafasına vurdu.

Balık da kafasına aldığı darbelerin ardından hızlıca denizin derinliklerine doğru kaçtı.

Marmaris'te köpekbalığını paspasla kovaladılarMarmaris'te köpekbalığını paspasla kovaladılarGüncel

BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA
Marmaris Belediyesi konuya ilişkin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada balığın köpekbalığı değil zargana olduğunu duyurdu. 

Belediyeden yapılan açıklamada, "Halk plajında görülen ve köpekbalığı zannedilen balığın Akdeniz Zarganası olduğu anlaşılmıştır. Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır. Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur" ifadeleri kullanıldı. 

Etiketler paspas görüntü kovma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Alp dağlarında facia: 6 ölü, 10 kayıp
Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti
Marmaray'da ''treni terk edin'' anonsu!
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı! ''Hayal gibi duruyor'' deyip açıkladı
Köpekbalığı Marmaris'te plaja geldiğine pişman oldu!
Burası Afrika Serengeti değil, Türkiye Muş!
Yerli otomobil TOGG 200 km hızla otoyolda görüntülendi
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Marmaray'a bindi! Bu görüntüler olay oldu
Öykü Çelik yeni sevgilisiyle tatilde! Teknede aşka geldiler
Abdulkadir Selvi: ''Abdullah Öcalan’ı diri diri gömmeye çalışıyorlar''