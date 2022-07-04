  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Köpekbalığı Marmaris'te plaja geldiğine pişman oldu!

Marmaris'te köpekbalığını paspasla kovaladılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde köpekbalığı paniği yaşandı. Köpekbalığını fark eden yurttaşlar, ellerine aldıkları yer silme paspasıyla köpekbalığını uzaklaştırmaya çalıştı.

Türkiye'nin gözde tatil bölgeleri arasında yer alan Muğla Marmaris'te görülen köpekbalığı aniden ortaya çıktıktan sonra kıyıya kadar geldi.  Bu sırada  denizdeki yurttaşlardan biri, elindeki paspasla köpek balığını uzaklaştırmaya çalıştı.

ABC'nin özel haberine göre denizdeki yurttaş, elindeki uzun paspası köpekbalığına doğru uzattıktan sonra kafasına vurdu. Köpekbalığı da kafasına aldığı darbelerin ardından hızlıca denizin derinliklerine doğru kaçtı.

 

Etiketler köpekbalığı marmaris muğla
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mahkemeden emsal karar! 10 yıllık otomobil yenisiyle değiştirilecek
FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen hesap vermeden ölecek
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'yi bir de makyajsız görün
Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti
Gözünaydın Türkiyem! Bir o eksikti, o da Türkiye'ye geldi
Kim der ki 59 yaşında! Ünlü oyuncunun tatil pozları olay oldu
Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Mezar taşının başında olay pozlar!
Düğün sezonu açılırken, altın fiyatları ezber bozdu
İşte en ucuz 0 otomobiller; hepsi 500 bin TL'nin altında
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan yandaş medyaya tokat gibi yanıt