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Beş ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu

Beş ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu

Adana'da merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 27 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana'da merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında CHP'li Seyhan Belediyesinin başkan yardımcısı Funda B. ile bazı HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 37 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Haziran'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, HDP kontenjanından CHP meclis üyesi seçilen ve Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda B., HDP Adana İl Başkanı Mehmet K. ile 37 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Etiketler BEŞ TERÖR terör
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