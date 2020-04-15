Beylikdüzü'nde TIR kazası! Yol kapandı, trafik felç oldu

Kaza, 16.30 sıralarında Ambarlı Liman Yolu’ndan Tem Otoyolu istikametinde meydana geldi. 34 DN 1052 plakalı aracın sürücüsü Alican Ş. yol kenarında bekleyen başka bir TIR’a çarpmamak için direksiyonu kırarak şerit değiştirmek istedi. Bu sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada araç kabininde sıkışan şoföre ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen ve kazayı gören bir doktor tarafından yaptı. Diğer TIR sürücüsü kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu.