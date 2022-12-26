Bıçaklı saldırıya uğrayan polis, saldırganı etkisiz hale getirdi

Samsun'un İlkadım ilçesinde şikayet üzerine sokakta yattığı kaldırımdan uzaklaştırılmak istenen İsa A. (34), polis memurunu elinden bıçakladı. Yaralı polis de saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Olay, saat 10.30 sıralarında ilçenin Odunpazarı Caddesi’nde meydana geldi. Evsiz olduğu belirtilen Köseoğlu Cami yanındaki kaldırımda yatan İsa A.’nın davranışlarından rahatsız olan çevredekiler, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Gelen polis ekibi, İsa A’.yı uyararak bölgeden uzaklaştırmak istedi. Bu sırada İsa A., kendisini yattığı yerden kaldırmak isteyen polis memuru Erdal T.’ye bıçakla saldırdı. Eline aldığı bıçak darbesiyle yaralanan polis memuru da tabancaya saldırgan tavırlar sürdüren şüpheliyi sağ bacağından vurdu.

Çağırılan ambulansla İsa A. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, polis memuru Erdal T. ise Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA