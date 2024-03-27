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Bir aile içi cinayet daha: Boğazını keserek öldürdü

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, abisini bıçakla boğazından keserek öldürdü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Erenler Mahallesi Tunalı Sokak’taki 5 katlı binanın 5’inci katındaki dairede meydana geldi. Birlikte alkol içtikleri iddia edilen M.P. (22) ile abisi M.P. (45) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.P. bıçakla abisi M.P.'nin boğazını kesti. M.P. kanlar içinde yere yığılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, abisini bıçakla boğazından keserek öldürdü.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri M.P. ve olay esnasında evde bulunan annelerini gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan M.P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, abisini bıçakla boğazından keserek öldürdü.

Olay yeri inceleme ekipleri evde ve sokakta incelemede bulundu. Gözaltına alınan M.P. karakola götürüldü. M.P.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, abisini bıçakla boğazından keserek öldürdü.

İHA

Etiketler sahur vakti cinayet abisini öldürdü
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